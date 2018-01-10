МВД отделило крестный ход от церкви

Масштабный крестный ход, приуроченный ко всемирному Дню памяти жертв ДТП (19 ноября), состоялся в Краснодаре за день до памятный даты. Тогда, если судить по видеозаписи, около двух сотен человек, среди которых подавляющее большинство составляли одетые в форму сотрудники ГИБДД, прошли с хоругвями по одному из самых аварийных участков трассы «Темрюк-Краснодар» в районе станицы Елизаветинской.

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Как подчеркивалось в сообщении местной митрополии, мероприятие прошло по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора.

В первых рядах колонны шло руководство краевой ГИБДД во главе с начальником Александром Капустиным и протоиереем Богданом Черных, настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского.

Возглавляла процессию передвижная звонница на базе армейского УАЗика.

На акцию обратили внимание не только местные, но и федеральные СМИ, при этом многие пользователи соцсетей порыв местных стражей порядка не оценили, предложив полицейским взять на вооружение более современные средства для снижения аварийности.

Фоторепортаж: Крестный ход сотрудников ГИБДД __is_photorep_included11604602: 1

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский усмотрел в мероприятии нарушение закона и пожаловался в прокуратуру. По мнению парламентария, гаишники нарушили п. 4 ст. 4 федерального закона «О свободе совести и религиозных объединениях». В нем говорится, что «деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления не сопровождается публичными религиозными обрядами и церемониями. Должностные лица органов государственной власти, других государственных органов и органов местного самоуправления, а также военнослужащие не вправе использовать свое служебное положение для формирования того или иного отношения к религии».

В краевом ГУ МВД провели проверку и посчитали, что никаких нарушений при проведении акции не было. Ответ полицейских, датированный 26 декабря, Вишневский вчера опубликовал в соцсетях.

«Суть ответа, как уже сказано, феерична: КРЕСТНЫЙ ХОД НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К РЕЛИГИИ. Это что-то новое в моей практике. Надо будет запомнить. Обжалуем ответ в Генеральную прокуратуру», — прокомментировал документ депутат (орфография сохранена — «Газета.Ru»).

Ответ из краевого МВД действительно довольно примечателен. Составивший его замначальника управления по работе с личным составом Д.В. Болгов, в частности, отмечает, что все сотрудники, принимавшие участие в мероприятии, делали это в свободное от службы время и на добровольной основе. Следует отметить, что крестный ход происходил в субботу, и у многих полицейских действительно мог быть выходной.

Касаясь сути претензии Вишневского, в МВД действительно заявили, что мероприятие фактически никак не связано с религией.

«Подобная деятельность не связана с решениями религиозных организаций, строится исключительно на необходимости повышения нравственно-морального поведения водителей и пешеходов и усиления профилактической работы по снижению аварийности и смертности на дорогах», — говорится в ответе депутату. Также отмечается, что своим участием в шествии полицейские выразили свою «гражданскую позицию, не влияющую на выбор вероисповедания участниками дорожного движения и их отношения к религии».

Кроме того, в ответе был подробно разобран вопрос законности ограничения движения по трассе — ради крестного хода проезд по трассе был фактически закрыт.

При этом, несмотря на утверждения об отсутствии связи с религиозными организациями, в документе прямо говорится, что инициатором акции, которая проходит уже много лет, выступает местная епархия. «Шествия проводятся с целью привлечения внимания участников дорожного движения к проблеме смертности на дорогах, напоминанием о недопустимости лихачества и пренебрежения к соблюдению ПДД», — говорится в документе МВД.

Крестный ход с массовым участием сотрудников ГИБДД регулярно проходит не только в Краснодаре.

Так, уже много лет схожее мероприятие организуется в Ярославле. Здесь крестный ход проходит на автомобилях и мотоциклах и приурочен он ко дню памяти святителя Николая Чудотворца, который отмечается 22 мая. Вместе с байкерами из клуба «Черные медведи» и представителями местной епархии сотрудники ГИБДД, включая руководство, стартуют от здания областной Госавтоинспекции и объезжают шесть поклонных крестов, установленных на всех выездах из города.

Известный автомобильный журналист и правозащитник Виктор Травин считает, что в этой истории депутат Вишневский думает не о законе, а о собственном пиаре.

«Кто до этой истории знал депутата Вишневский? Лично я ничего о нем не слышал. Человеку, видимо, хочется быть на виду, получить медийность. На любом популистском лозунге можно пролезть куда угодно, а автомобильная тема одна из самых модных сейчас. Ее насилуют все, кому нужна личная слава.

В этом плане эта история напоминает те, которые поднимает в прессе Наталья Поклонская. У меня сложилось стойкое ощущение, что ей очень важно, чтобы про нее не забыли», — отметил Травин.

По мнению эксперта, ситуация на дорогах со смертностью и хамством настолько катастрофичная, что, на фоне сокращений в ГИБДД, «влезать» в нее можно и нужно всем, кто может. «Если это батюшка с кадилом, спасибо ему, что вышел и обратил внимание. Если вышла старенькая бабушка, махнула платочком, и ей спасибо. Ситуация настолько катастрофическая, что Вишневский лучше бы не жалобы писал, а сам вышел на дорогу и внес свой вклад. У нас люди целыми автобусами из жизни уходят, коллективно. Тут подойдут любые меры. Власть бессильна что-то кардинально изменить, поэтому если пытается церковь, то ради бога. Какой тут закон, какая религиозная деятельность, когда тысячами люди гибнут», — сказал Травин.

В свою очередь, известный религиозный деятель и богослов Андрей Кураев в беседе с «Газетой.Ru» подверг акцию ГИБДД и церкви жесткой критике.

«Я думаю, что здесь у сотрудников, даже если допустить, что их действительно не сняли с дежурства, просто не было возможности отказаться от участия в мероприятии. Заявлениям МВД, что все было добровольно, я не верю.

Чтобы взрослые, в своей массе малоцерковные мужики в свое свободное время, когда у них полно забот, добровольно участвовали в такой акции — это из области фантастики», — заявил он

По мнению Кураева, в данном случае налицо имитация бурной деятельности двух структур. «У епархии есть договор сотрудничества с кем попало, в том числе с разными силовыми ведомствами. Подписание нередко является поводом для пьянки начальства. А затем нужно сымитировать, что из этого что-то вышло. Такие истории отлично ложатся в кейс, что с годами слова цирк и церковь становятся однокоренными», — подытожил Кураев.