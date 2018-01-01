Весна в стиле ретро, осень под знаком ренессанса

«Олдтаймер-Галерея»: 7–11 марта

Первые события в автомобильной жизни начнут традиционно оттаивать к весне. Первой из знаковых выставок, без которой сложно представить открытие сезона, это выставка старинных автомобилей и технического антиквариата «Олдтаймер-Галерея», которую руководитель проекта Илья Сорокин проводит уже в 27-й раз. «Олдтаймер-Галерея» проводится с 2002 года – каждый раз выставка обновляет свою тематику.

Сергей Гусев/«Газета.Ru»

Экспонаты практически никогда не повторяются и каждый раз здесь можно найти громкие автопремьеры, которые все долгие годы не покидали гаражей.

Место встречи стало такой же классикой – Москва, парке Сокольники. Именно там с 7 по 11 марта привезут десятки сияющих отреставрированных ретромобилей из разных стран и эпох.

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На этот раз мероприятие продет при содействии Федеральной службы охраны России. А это значит, что помимо роскошных старинные гражданских автомобилей посетители смогут увидеть интересные и редкие автомобильные экспонаты, на которых в разные времена ездили первые лица страны. В рамках выставки планируются две особые экспозиции – пожарных автомобилей (к 100-летию пожарной охраны СССР) и автомобилей ОРУД-ГАИ (к 100-летию советской милиции). Впервые на «Олдтаймер-Галерее» целый павильон отдадут частным владельцам, продающим ретро-автомобили. Также в рамках «Олдтаймер-Галереи» состоится выставка уникальных плакатов 1920-70-х годов, посвященных безопасности дорожного движения и круглый стол для коллекционеров и владельцев старинной техники с участием представителей ГИБДД, Минпромторга и страховщиков.

«РетроФест»:19-20 мая

Восьмой фестиваль старинных автомобилей и антиквариата пройдет также в московском парке «Сокольники». На Большом круге организуют экспозицию исторических авто- и мотоклубов. В шатрах организуют ретро-базар, где можно отыскать все от старинных безделушек до запчастей для олдтаймеров. На сцене будут исполнять джаз, твист, рок-н-ролл и пройдут выступления танцевальных коллективов, дефиле ретро-костюмов, конкурсы для клубов-участников фестиваля и зрителей всех возрастов.

«Интеравто»: 28-30 августа

14 международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто» состоится в Москве в «Крокус Экспо». Это значимое мероприятие для профессионалов проходит ежегодно. Здесь компании с мировым именем представляют свои разработки в области автокомпонентов, гаражного и диагностического оборудования, инструментов, автохимии, лакокрасочных материалов, резинотехнических изделий. «Интеравто» охватывает широкую профессиональную аудиторию: производителей и дистрибьюторов автооборудования, автокомпонентов, запчастей, комплектующих, автохимии, лакокрасочной продукции, оборудования для техобслуживания и ремонта автотранспорта, представителей тюнинг-ателье, страховых компаний и специализированных СМИ. Заглянуть на выставку будет интересно не только профи, тем более что при регистрации на сайте вход на нее бесплатный, а проходит она одновременно с Московским международным автосалоном.

Московский международный автосалон: 29 августа—9 сентября

LADA/facebook.com Главный дизайнер «АвтоВАЗа» Стив Маттин

Самое ожидаемое и значимое автомобильное событие 2018 года – Московский международный автосалон (ММАС) все-таки состоится в 2018 году. По крайней мере, даты его проведения в «Крокус Экспор» прописаны в календаре.

После более чем скромной выставки 2016 года, на которой большинство площадей занял российский «АвтоВАЗ» и немецкий Mercedes-Benz, большинство автокомпаний заявляли – салон должен быть полноценным, либо не проходить вовсе.

А претензии к закостенелому формату выставки в целом не раз высказывали топ-менеджеры мировых автобрендов. Тем не менее для журналистов именно автосалоны остаются уникальной возможностью первыми увидеть и рассказать об автомобильных новинках и пообщаться с руководителями брендов. Пока большинство автобрендов говорят о том, что только рассматривают свое присутствие на ММАС-2018. Но можно не сомневаться, что мы точно увидим там «АвтоВАЗ», а также Renault, которые пока единственные выпустили официальное подтверждение. «Московский международный автомобильный салон является главным национальным выставочным мероприятием автомобильной тематики. Это знаковое событие для развития автомобильной индустрии в нашей стране, которое служит дополнительным стимулом для наполнения российского рынка современными и качественными автомобилями», — заявили в Renault.

Ретро-ралли по России и не только

Особняком в графике автомобилистов и любителей пофотографироваться на фоне сверкающих олдтаймеров стоят ретро-ралли – излюбленная забава владельцев старинных автомобилей, которые только по особым случаям выпускают своих «ласточек» из гаражей. Список поклонников ретромоблей весьма широк, так, актера Леонида Ярмольника, телеведущего Алексея Лысенкова, журналиста Леонида Парфенова, актрис Алису Гребенщикову, Ольгу Кабо и Алику Смехову, певцов Валерия Сюткина и Родиона Газманова, а также других звезд с завидной частотой можно встретить на ретровыездах. При этом, как не раз писала «Газета.Ru»,

РККА

попасть в клуб избранных поклонников олдмобилей могут не только владельцы дорогих иномарок, но и обладатели «Москвичей» и «Жигулей», выпущенных во времена СССР. Наличие необычного автомобиля в гараже – совершенно «легальный» повод сначала начать светскую беседу, а потом и закружиться со знаменитостью-единомышленником.

Если участия в ралли вы не планируете (взнос за участие в зависимости от организатора и призового фонда может варьироваться от 15 тыс. до 45 тыс. рублей), то можно ограничиться шикарной фотосессией. Так, перед стартом участники, традиционно облачаются в тематические костюмы, и выставляют своих подготовленных после зимовки, сверкающих хромом красавцев перед публикой.

Ралли клуб классических автомобилей (РККА) уже составил предварительный календарь заездов в Москве. Так, открытие сезона планируется на 15 (или 22) апреля.

21 (28) июля пройдет один из самых красочных и таинственных ралли «Ночная Москва», которое просто обязательно к посещению: ретромобили будут всю ночь рассекать пустые улицы без пробок, возвращая своих владельцев и случайных очевидцев в прошлое. А на 16 (23 сентября) назначено закрытие сезона.

Те же, кто захочет прокатиться на своем олдтаймере, могут отправиться в мае в Крым на ралли «Нахимов» (1-7 мая), в Минск на фестиваль «Ретро-Минск» (11-13 мая) или в Санкт-Петербург на ралли «Ленинград» (25-25 мая). В июне в Минске состоится «Олдтаймеръ-ралли» (9-10 июня), а в Туле в июне пройдет фестиваль «Автострада». Также в июне в столице состоится ралли Bosch Klassik – даты пока уточняются.