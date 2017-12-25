«Снялся с ручника, он поехал»: водитель обвинил автобус

Водитель автобуса, устроивший смертельное ДТП на западе столицы, объяснил причины случившегося.

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«Я подъехал на остановку «Славянский бульвар», это конечная остановка, — приводит телеграм-канал Mash версию 58-летнего Виктора Тихонова. — У меня в салоне было 3 человека, и я на посадку должен был ждать еще 15 минут.

Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место. Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка-автомат, поэтому ничего не смог сделать больше».

Фоторепортаж: В Москве на Славянском бульваре автобус въехал в толпу __is_photorep_included11530664: 1

В свою очередь Следственный комитет также передает показания водителя. «Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала, и автобус продолжил движение», — сообщили в ведомстве.

Уже установлено, что водитель имеет 32-летний стаж вождения – только в «Мострансавто» он работал 17 лет и в момент аварии был трезв. Также он прошел предрейсовый осмотр. Автобус, на состояние которого пеняет Тихонов, фактически был абсолютно новым. Он был произведен по разным данным в 2016 или 2017 году.

«Водитель говорил, что минут через 15 поедем. Я только сел, минут 5 прошло, он ни с того, ни с сего дает по газам. Впереди стоял автобус, выезжает на тротуар, он мог в деревья поехать, а он специально, мне так показалось, взял и в переход ударился.

Водитель даже в шоке не был, спокойно вышел и говорит, что не справился с управлением. И ходил вокруг автобуса, даже людям не помогал», — рассказал «Дождю» один из пассажиров автобуса.

По факту аварии Главное следственное управление (ГСУ) СК России по Москве возбудило уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ: ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

«В настоящее время следователи и криминалисты ГСУ СК России по городу Москве работают на месте происшествия, опрашиваются очевидцы трагедии. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося. В ходе расследования будет изучена техническая документация на транспортное средство, а также назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинское освидетельствование водителя автобуса. Следователи приступили к его допросу. Расследование по уголовному делу продолжается», — сообщили в СК».

Различные источники также подтверждают, что в качестве основной версии трагедии рассматривается неисправность педали акселератора у автобуса.

Пока до конца остается непонятным и точное число жертв. Изначально сообщалось о четырех погибших, позже появились данные о пяти жертвах. Об этом, в частности, сообщили в столичной полиции, впрочем, с оговоркой, что речь идет о предварительных данных.

По последним сообщениям, жертв четверо – все они были пешеходами и погибли на место аварии. Сейчас к «Славянскому бульвару» прибыли их родные. Еще один мужчина, который считался погибшим, по данным столичных медиков, все-таки жив, хотя и находится в тяжелом состоянии.

Общее количество раненых составило 11 человек, все они пешеходы. Двум из них помощь оказались на месте, еще девять находятся в больницах. Для эвакуации некоторых пострадавших использовались вертолеты.

Спасатели уже подняли автобус из подземного перехода.

Напомним, что вскоре после трагедии на место событий прибыл мэр столицы Сергей Собянин. Несмотря на постепенную нормализацию ситуации в районе ЧП, движение по Кутузовскому проспекту в сторону области по-прежнему сильно затруднено.

Известно, что владелец автобуса компания «Мострансавто» застраховала свою ответственность в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) в АО «СОГАЗ».

В «СОГАЗе» подтвердили наличие действующего договора ОСГОП и готовность осуществлять выплаты пострадавшим пассажирам.

При причинении вреда жизни страховая выплата по закону об ОСГОП составляет 2,025 млн рублей, а при причинении вреда здоровью – до 2 млн руб.

Размер страхового возмещения пострадавшим рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства РФ №1164. Принцип действия таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение.