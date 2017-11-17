Следователь – полицейскому: за сломанный нос ответите

Сразу две проверки организовало Военное следственное управление Следственного комитета России по Центральному военному округу после скандала в Казани, где 25-летний военный следователь протащил за своим внедорожником Kia остановившего его инспектора ГИБДД Марселя Бадрутдинова.

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«Военнослужащий Игорь Пилипенко, управляя личным транспортным средством, нарушил ПДД за что был остановлен сотрудником ГИБДД. Во время разговора с ним Пилипенко привел автомашину в движение, в результате чего офицер полиции упал. На основании заявления последнего в отношении военнослужащего, следователя 384-го военного следственного отдела, старшего лейтенанта юстиции начата доследственная проверка», — заявили «Газете.Ru» в ведомстве.

Одновременно с этим по заявлению Пилипенко

%начата доследственная проверка и в отношении четверых сотрудников ГИБДД, применивших к нему насильственные действия, в результате чего у него сломан нос.

При этом в ведомстве не смогли уточнить, какой именно из пунктов ПДД нарушил следователь и посоветовали обратиться с этим вопросом в ГИБДД. Также представитель пресс-службы не назвал причины, по которой мужчина решил продолжить движение уже после остановки инспектором, сославшись на необходимость завершения проверки. Однако он уточнил, что,

согласно медицинскому заключению, во время правонарушения Пилипенко был трезв.

Напомним, что запись произошедшего ранним утром 8 октября конфликта появилась в соцсетях и была растиражирована местными СМИ на следующий день. На кадрах видно, как инспектор ГИБДД стоит у внедорожника Kia Sportage со стороны водительской двери и проверяет документы водителя. Вдруг автомобилист резко начинает движение.

Инспектор цепляется за окно, и автомобиль тащит его за собой прямо по проезжей части в потоке транспорта.

По кадрам, правда, непонятно, намеренно ли гаишник схватился за автомобиль, чтобы не дать уйти водителю, либо зацепился за дверь случайно. Машина преодолела несколько метров, прежде чем затормозила перед перекрестком. Инспектора откинуло вбок, и он чудом успел остановится прямо перед троллейбусом.

Далее видно, как гаишник вскакивает и пытается открыть дверь машины, ему на подмогу тем временем прибегают еще двое полицейских. Вместе они вытаскивают водителя из внедорожника, жестко укладывают его на асфальт и, навалившись втроем, видимо, надевают на него наручники. После нарушителя доставили в отделение.

Отметим, что проводимая в настоящее время доследственная проверка должна показать, были ли допущены нарушения закона как сотрудником ГИБДД, так и военным следователем.

Примечательно, что вскоре после инцидента в местных СМИ появилась информация о том, что

президент Татарстана якобы намерен наградить лейтенанта ГИБДД Марселя Бадрутдинова медалью «За доблестный труд».

Однако подтверждения этой информации пока нет – пресс-служба правительства Татарстана в пятницу была недоступна для комментария по этому вопросу.

Сам инспектор, по данным местных СМИ, до сих пор находится на больничном.

Повышенное внимание прессы к конфликту двух силовых ведомств привлек и тот факт, что принципиальный сотрудник ГИБДД, которого прокатил следователь, в конце октября остановил для проверки автомобиль депутата Госдумы Фатиха Сибагатуллина.

Особое возмущение народного избранника тогда вызвала просьба гаишника открыть багажник. Фатих Сибагатуллин посетовал, что при прежнем начальнике ГИБДД в Татарстане «такого не было», и назвал инспектора «шпингалетом» и «лейтенантиком».

«Написано: «Госдума», а он ничего не признает — маленький лейтенантик, вот такой шпингалет остановил, заставляет открыть багажник, я говорит, никого не боюсь, в рот смотрит, — жаловался Сибагатуллин на совещании депутатов Госдумы и членов Совета Федерации в Казани. — Водитель, мой помощник, по своей наивности пошел открывать багажник. Я говорю: «Зачем открываешь? Это же мое личное имущество!»

Без суда посягать на личное имущество депутата никто не имеет права», — рассказывал Сибагатуллин.

В МВД Татарстана на запрос «Газеты.Ru» от 9 ноября по сложившейся ситуации пока не ответили.

Напомним, что еще одна громкая история столкновения двух силовых ведомств: прокуратуры и ГИБДД в Смоленске, закончилась судом и условным сроком за превышение должностных полномочий для троих инспекторов.

Причиной конфликта стала остановка сотрудника прокуратуры за неправильную тонировку в ходе которого мужчину скрутили и доставили в отделение полиции. Как утверждали сами инспекторы, о том, что в затонированном Volkswagen Passat ехал сотрудник местной прокуратуры Александр Семенников, они не знали до последнего: в противном случае при выявлении каких-либо нарушений они вызвали бы на место руководство местной прокуратуры, не применяли к Семенникову физическую силу и не доставляли бы его в отделение.