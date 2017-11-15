Виновник ДТП похудел за час

В Краснодаре продолжается расследование резонансной аварии, в которой в ночь на 13 ноября погибли два пассажира ВАЗ-2114. Напомним, что после столкновения на перекресте улиц Тургенева и Гагарина полиция задержала 27-летнего местного жителя Романа Коваленко, который, по версии следствия, управлял чужим внедорожником Range Rover в состоянии алкогольного опьянения и проехал перекресток на красный. После ДТП он скрутил один из номеров иномарки (второй после аварии отлетел в сторону — «Газета.Ru») и сбежал, но вскоре был задержан. При этом источники местных СМИ сообщили, что мужчина фактически сам вернулся на место трагедии спустя час после ДТП.

Позже выяснилось, что принадлежит иномарка местному судье Георгию Ермолову, который работает в расположенном неподалеку Прикубанском районном суде.

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О принадлежности к судебному сообществу первоначально свидетельствовали и номера Range Rover — сочетание букв и цифр в номере АСК23 неофициально закреплены за кубанскими судьями. На место аварии глубокой ночью съехалось большое количество сотрудников ГИБДД. «В 4 утра на месте происшествия были командир полка в звании полковника ДПС, его заместитель в звании подполковника, а также 7 машин ДПС», — отмечали очевидцы в соцсетях.

Позже принадлежность иномарки одному из судей подтвердил и глава Прикубанского районного суда Александр Беспалов. Тогда же он отметил, что за рулем сидел другой человек. Впрочем, официально автомобиль оформлен на отца судьи, экс-губернатора Алтайского края Николая Ермолова, который много лет занимал в Краснодарском крае различные высокопоставленные должности.

Несмотря на резонанс, официальной информации о расследовании до сих пор практически нет. В частности, неизвестно, как Коваленко оказался за рулем иномарки судьи. По неофициальным данным местных журналистов, задержанный может быть водителем судьи или его отца.

14 ноября в СМИ появились рассказы очевидцев трагедии, которые заявили, что вернувшийся на место аварии и впоследствии задержанный полицией мужчина совсем не похож на человека, который на самом деле сидел за рулем.

«Мужчина оторвал задний номер с автомобиля и убежал. Передний потом нашли, когда перевернули «Четырнадцатую», он лежал под ней. На мужчине была синяя куртка — мастерка, он был более крупный, чем тот, который пришел потом. Мы вызвали скорую, спустя 20 минут приехали медики, потом МЧС. Range Rover был заведен. Специалисты перекусили провода, ведущие к клеммам аккумулятора. Потом спустя ещё пол часа после всего приехала полиция. В это время в машине заметили цветы, там были 3 розы. Работник цветочного магазина подтвердил, что за считанные минуты до аварии цветы покупали у него», — рассказал «Новой Кубани» один из свидетелей.

«Он был одет в куртку, белую футболку, брюки и тапочки. Среднего телосложения, с животиком, на вид 35-36 лет, похоже, что кавказской внешности.

На месте происшествия я оказался спустя минут пять. Проезжал мимо, услышал мощный удар, вспышки фар. Во внедорожнике водителя уже не было. Был оторван задний государственный номерной знак, передний лежал под «Четырнадцатой». Мы увидели в салоне Range Rover цветы. Водительская дверь была открыта, удар о столб пришелся в левую часть кузова. Как раз там лежали цветы: одна роза - на пассажирском сидении, другая - на коврике. Потом приехали две патрульные машины, потом командир полка ДПС, потом машина следствия и т. д. Я провел на месте аварии около 1,5 часов. За это время я не видел того, чтобы кто-то пришел и сдался», — сообщил другой очевидец.

О том, что одежда и телосложение водителя внедорожника и позже задержанного мужчины не совпадают, изданию рассказал еще один свидетель.

Как сообщили «Газете.Ru» источники в правоохранительных органах Кубани, 15 ноября МВД, которое начинало расследование, уже передало все материалы дела в Следственный комитет.

Именно СК занимается расследованием преступлений, совершенных различными спецсубъектами, в том числе судьями. Впрочем, нередко СК «забирает» себе и особо резонансные ДТП с рядовыми участниками, поэтому окончательные выводы о причастности судьи Ермолова к аварии пока делать нельзя.

В СК эту информацию не комментируют — официальный представитель ведомства сообщила «Газете.Ru», что материалы дела в ведомство еще не поступали. Тем не менее, по данным «Газеты.Ru», это произойдет в ближайшие часы, и уже завтра СК может сделать заявление о ходе расследования.

О том, что Коваленко может не иметь отношения к аварии, косвенно свидетельствует и тот факт, что МВД передало все материалы СК, по всей видимости, так и не обратившись в суд с ходатайством об избрании меры пресечения задержанному. Более того, отведенные законом для такого ходатайства 48 часов уже истекли.

Суд имеет право продлить срок задержания еще на 72 часа, но для этого нужно ходатайство следствия. Пресс-служба Прикубанского райсуда, где работает Ермолов и куда должно было поступить ходатайство об избрании меры пресечения мужчине, управлявшим его автомобилем, была недоступна для комментариев.