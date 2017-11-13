Украинских политологов столкнули под лесовоз

Трагическая гибель четверых украинских политологов и журналиста в аварии, которая произошла в начале осени в Ровенской области Украины, могла быть подстроена. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на постановление Печерского районного суда Киева от 2 ноября, вынесенное следственным судьей Татьяной Остапчук и размещенное в Едином реестре судебных решений.

Согласно документам, следствие проверяет версию о том, что водитель грузовика умышленно совершил ДТП в Ровенской, приведшее к гибели пятерых человек.

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Ранее считалось, что водитель Opel Omega, в котором политологи и журналист возвращались домой из Варшавы с конференции, посвященной «гибридной войне» России, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF с прицепом.

Судя по фотографиям с места ДТП, удар был очень сильным — у легкового автомобиля оказалась смята вся передняя часть и крыша. Лесовоз же после столкновения съехал на обочину и перевернулся.

Находившиеся в легковом автомобиле Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никаноров, секретарь Совета доноров по вопросам децентрализации в Украине, бывший заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации Сергей Попов и Владимир Карагяур (журналист, который и был за рулем) погибли.

По официальной информации Национальной полиции Украины, ДТП произошло около семи утра на трассе Киев-Ковель-Ягодин в районе села Масевичи. Согласно предварительной версии, причиной выезда легкового автомобиля на встречную полосу стало плохое качество дороги, которая на момент ДТП была покрыта лужами.

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О том, что на месте, где погибли политологи, ДТП не редкость, рассказывала после трагедии подруга одного из погибших Татьяна Лупова, которая была на месте аварии. По ее словам, от удара грузовик вылетел в кювет, причем лежал лесовоз на своей стороне, что исключало версию умышленного наезда.

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«Многие не хотят верить в то, что пятеро молодых ребят (самому младшему было 27 лет, самому старшему — 40) собрались в одном месте и так погибли. Все пятеро ехали с форума, который проходил в Польше, где они выступали в поддержку Украины. Все были очень большими патриотами нашего государства», — говорила Лупова.

Она также рассказывала, что, по утверждению правоохранителей, в месте, где произошло смертельное ДТП, аварии случаются регулярно: здесь регистрируют по 20-40 смертей в год.

«Весь участок дороги изобилует венками и крестами. Чуть ли не через каждый метр. Хотя там нет опасных поворотов, покрытие дороги тоже нормальное. Свежая разметка, которую видно даже ночью. Произошло ужасный стечение обстоятельств», — говорила Лупова.

О водителе грузовика на тот момент было известно лишь то, что он выжил, а зовут его Игорь. Из его интервью в СМИ можно сделать вывод, что он не пострадал, но выбраться самостоятельно из кабины не смог. После аварии мужчина выдвинул свою версию событий, предположив, что находившийся за рулем журналист просто заснул за рулем, возвращаясь из долгой поездки.

«Я уходил на обочину — не успел, слишком быстро было. Расстояние было буквально метров 20. Не было ни машин — ничего. И за мной не было машин. Я увидел, что он идет прямо в лоб. Я думаю, водитель легковушки просто уснул», — рассказывал Игорь после ДТП. При этом, по его словам, машин больше на дороге не было.

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Версию водителя подтверждал начальник Рокитнянского отделения полиции Михаил Евтушик.

«Возможно, был уставший с дороги, были плохие погодные условия — шел дождь утром, был туман. Эти все моменты будут при воспроизведении определены», — говорил он.

Неизвестные лица в деле о ДТП

Однако теперь, согласно информации от следователей, картина могла быть совершенно иной. Согласно документам, к гибели людей могло иметь отношение некое неизвестное лицо, которое умышленно организовало ДТП, воспользовавшись «услугами» водителя грузовика DAF.

«Лицо_2, имея умысел на противоправное причинение смерти двум или более лицам, с использованием транспортного средства, тягача DAF, управляя указанным транспортным средством, действуя умышленно, допустило столкновение с автомобилем Opel Omega который двигался в направлении Киева.

В результате чего четверо находившихся в машине людей скончались на месте, а пятый человек — в больнице», — говорится в постановлении.

Кроме того, досудебным расследованием установлены обстоятельства, дающие основания полагать, что к указанному преступлению может быть причастен еще один человек, который имеет в пользовании абонентский номер оператора мобильной связи ЧАО «Киевстар».

Следователь заметил, что у органа предварительного расследования возникла необходимость в получении временного доступа к документам, содержащим информацию об абонентах мобильной связи и их соединениях, для проверки возможной причастности этого лица к совершению уголовного преступления. Согласно постановлению, суд удовлетворил ходатайство следователя и предоставил доступ к документам.

По всей видимости, следователи предполагают, что за некоторое время до совершения ДТП водитель грузовика мог созваниваться с возможным заказчиком аварии, после чего шофер DAF каким-то образом спровоцировал аварию. Причем смог сделать это таким образом, чтобы полностью исключить подозрения в заказном убийстве политологов и журналиста, да еще и самом остаться целым и невредимым.

Однако эта версия вызывает немало вопросов. К примеру, непонятно, как получилось так, что после ДТП грузовик находился на своей полосе.

По факту смертельного ДТП уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством). Максимальное наказание по данной норме составляет десять лет лишения свободы. Следовали проводят досудебное расследование.