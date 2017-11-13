Пьяный судья выкинул номер

Получившая широкий резонанс авария произошла на въезде в город Азов около 06.30 утра 12 ноября. По данным очевидцев и ГИБДД, водитель BMW X3 не справился с управлением, пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу, где врезался в Kia Sportage с московскими номерами. Сидевшая за рулем корейской иномарки 24-летняя женщина смогла избежать лобового столкновения. Тем не менее, у машины оказался сильно поврежден правый бок и сидевший в салоне ребенок получил травмы – их степень пока неизвестна.

Водитель разбитого BMW предъявил удостоверение судьи городского суда Азова. Очевидцы сообщили, что он, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, седовласый мужчина , после аварии не только скрутил со своего автомобиля «красивые» номера с цифрами 555, но и повесил вместо них другие с цифрами 007 – этот момент сняла на видео свидетельница, которая громко обращалась к мужчине, называя его Александром.

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«Он пошатываясь направился к багажнику, достал отвертку и начал скручивать со своего авто номера. Каково же было наше удивление, когда на место скрученных он привинтил другие номера. Оказалось, что в багажнике у него было несколько комплектов номеров» - рассказала изданию «Блокнот» одна из свидетельниц.

На одной из опубликованных в интернете видеозаписей подмены номера, снимавшие мужчину очевидцы с удивлением отмечают, что в багажнике у него сразу пять разных госномеров.

Благодаря сообщениям в СМИ и видеозаписи очень быстро личность седовласого мужчины была установлена – им оказался судья городского суда Азова Александр Гудкин.

Сам судья менял номера, ни на что не отвлекаясь и никак не реагируя на съемку.

Уже находясь в полиции, он своеобразно прокомментировал инцидент вскоре после столкновения. Видеозапись разговора опубликована в интернете. Из диалога следует, что Гудкин после аварии отказался от прохождения медосвидетельствования.

При этом судья неожиданно заявил, что он был лишь пассажиром BMW.

На замечание снимавшей видео женщины, что у нее имеются видеодоказательства того, что за рулем был именно он, Гудкин ответил: «да мало ли, что у вас есть». «Предъявляйте, я вам тоже предъявляю», - заявил он оппонентке. Та в свою очередь честно призналась, что с помощью съемки хочет зафиксировать не комментарий участника ДТП, а его внешний вид. «У меня внешний вид нормальный. Вы снимите себя, какой у вас внешний вид», - с нескрываемой обидой замечает судья, после чего запись обрывается.

О том, что за рулем BMW был именно судья Гудкин, косвенно свидетельствует и данные местной Госавтоинспекции. В своем комментарии по факту ДТП в ведомстве по традиции не стали называть фамилии участников аварии, но сообщили, что водитель BMW родился в 1958 году. В этом же году, согласно данным квалификационной коллегии судей Ростовской области, родился и Гудкин, чья судейская карьера в городском суде тянется уже 12 лет.

«По предварительным данным, водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем BMW Х3, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Kia Sportage под управлением женщины-водителя 1993 года рождения. По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В свою очередь, по данным квалифколлегии, которая в 2015 году в ходе своего заседания присвоила судье пятый квалификационный класс, Гудкин имеет высшее юридическое образование . «В 1980 году окончил Омскую высшую школу МВД СССР, имеет 35 лет стажа работы в области юриспруденции, из них 10 лет стажа работы в должности судьи»,

- отмечалось в решении коллегии (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Анализируя личное дело Гудкина, его коллеги дали его навыкам высокую оценку. «Из представленных для аттестации служебной характеристики и других документов усматривается, что за время работы в должности судьи Гудкин А.А. зарекомендовал себя грамотным, квалифицированным юристом. Он самостоятельно изучает судебную практику, обладает необходимыми знаниями действующего законодательства, тщательно готовится к рассмотрению уголовных дел, возникающих из публичных правоотношений, дел об административных правонарушениях, что положительно влияет на сроки их рассмотрения, обеспечивает хорошее качество отправления правосудия, занимается повышением профессионального мастерства».

В документе отмечалось, что при принятии решения о присвоении очередного квалификационного класса, коллегия приняла во внимание его «деловые и нравственные качества».

После широкого резонанса в СМИ и соцсетях на ситуацию, несмотря на выходной день, были вынуждены отреагировать и в областном суде. «Ростовский областной суд проверит появившуюся в социальных сетях информацию о ДТП в Азове с участием судьи местного суда», — заявил информированный источник «РИА Новости».

Дальнейшая судьба Гудкина зависит даже не от состояния пострадавшего ребенка, а исключительно от его коллег. Благодаря неприкосновенности, Гудкину после ДТП пока не светит не только уголовная, но даже и административная ответственность.

Между тем, если врачи квалифицируют вред здоровья пострадавшего ребенка, как тяжкий, то водителю BMW, в случае если тот действительно отказался от освидетельствования, могла бы грозить уголовная ответственность по ч.2 ст. 264 УК РФ. Она предусматривает максимальное наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.

Но возбудить уголовное дело в отношении Гудкина может только Генпрокурор РФ Юрий Чайка и только на основании решения коллегии из трех судей Ростовского областного суда при обязательном согласии квалификационной коллегии судей области, которая еще два года назад так восхищалась личными и профессиональными качествами Гудкина.

Тем не менее, несмотря на сложность процедуры, уголовные дела в отношении судей, в том числе и после ДТП — не редкость.

Такой же порядок действует и в случае административной ответственности, поэтому можно с уверенностью сказать, что после доставления в полицию Гудкин, был он за рулем или нет, был отпущен без всяких административных протоколов.

При этом остается загадкой, удалось ли полицейским выяснить происхождение большого количества номерных знаков в багажнике служителя Фемиды.