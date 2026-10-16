Военблогер высказался о передаче Украине «опасного и точного» оружия для ударов по РФ

Украина получит от Великобритании «опасное и точное» оружие для ударов вглубь России. Об этом заявил российский военблогер Михаил Звинчук в Telegram-канале.

Публицист уточнил, что речь идет о ракетах Storm Shadow. При этом, по его словам, эти снаряды до сих пор не оказали значительного влияния на ход специальной военной операции (СВО). Военблогер отметил, что большее значение для украинских войск имеют беспилотники.

«Да, крылатые «Штормы» — опасное и точное оружие. Оно может дать результат в теории. Но он если и будет, то краткосрочный, и какого-то перелома от них ждать не стоит», — написал Звинчук.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания отправит на Украину очередную партию дальнобойных ракет Storm Shadow в надежде помешать наносить удары по инфраструктурным объектам. Официально Лондон отказался комментировать эту информацию. В то же время, по данным CNN, у ВСУ полностью закончились ракеты для американских систем ПВО Patriot, из-за чего Украина больше не может сбивать баллистические ракеты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин ответил, может ли военный объект в Великобритании стать целью для России.