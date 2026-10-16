Министр обороны поздравил военных с освобождением Доброполья в ДНР

Освобождение Доброполья в ДНР станет символом отваги военнослужащих ВС РФ. Об этом заявил глава российского военного ведомства Андрей Белоусов.

Министр поздравил командование и личный состав подразделений, участвовавших в освобождении населенного пункта.

«Эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих армии России и войдет в историю ратных подвигов данных бригад и полка», — подчеркнул Белоусов.

Он уточнил, что в ходе проведения СВО военные выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях.

«В упорных боях военнослужащие подразделений, проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле», — отметил глава Минобороны.

Министр поблагодарил военных за верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что личный состав будет и дальше с честью выполнять поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность страны.

16 октября президент России Владимир Путин провел совещание во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск, в ходе которого начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил, что военные группировки российских войск «Центр» взяли под контроль город Доброполье.

Ранее Путин заявил о значительном расширении полосы безопасности в приграничье.