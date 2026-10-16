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В ЛНР при атаке ВСУ погиб водитель микроавтобуса

В ЛНР водитель микроавтобуса погиб и еще 10 человек ранены при атаке ВСУ
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В ЛНР один водитель погиб и еще 10 человек получили ранения в результате атаки ВСУ на автобус «ЛисичанскКраснодар». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Сегодня вечером на участке дороги Новоайдар — Счастье неонацисты атаковали микроавтобус «Лисичанск – Краснодар». В результате циничной атаки погиб водитель. Предварительно известно о десяти раненых пассажирах», — написал он.

Пасечник уточнил, что троих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в республиканскую клиническую больницу, остальным помощь оказывается в ближайшем к месту удара медицинском учреждении.

При этом глава ЛНР отметил, что данные об инциденте продолжают уточняться.

13 октября губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в результате удара дрона ВСУ в селе Камышное пострадал мирный житель. У 47-летнего мужчины минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения правого плеча, грудной клетки, обоих предплечий, живота, ног. Пострадавшему оказали первую медпомощь.

Ранее два человека погибли после удара дрона по «Газели» в ЛНР.

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