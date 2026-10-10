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Армия

Почти 80 БПЛА атаковали российские регионы

Средства ПВО за 12 часов сбили 78 дронов над девятью регионами России
Shutterstock

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за 12 часов уничтожили над девятью регионами страны 78 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 8:00 до 20:00. БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской, Орловской, Тульской, Калужской, Курской, Тверской и Смоленской областями, а также Московским регионом.

Днем в Киеве из-за проблем с электричеством остановились поезда метро и перестали работать эскалаторы. Перебои затронули все три линии подземки. Одновременно проблемы возникли у наземного электротранспорта — трамваи и троллейбусы временно перестали ходить в Голосеевском районе, а также в части Соломенского, Шевченковского и Печерского районов. Мэр города Виталий Кличко объяснил, что к перебоям со светом привело повреждение энергообъекта.

Ранее в Госдуме призвали бизнес самостоятельно защищаться от дронов.

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