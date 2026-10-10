Почти 80 БПЛА атаковали российские регионы

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за 12 часов уничтожили над девятью регионами страны 78 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 8:00 до 20:00. БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской, Орловской, Тульской, Калужской, Курской, Тверской и Смоленской областями, а также Московским регионом.

Днем в Киеве из-за проблем с электричеством остановились поезда метро и перестали работать эскалаторы. Перебои затронули все три линии подземки. Одновременно проблемы возникли у наземного электротранспорта — трамваи и троллейбусы временно перестали ходить в Голосеевском районе, а также в части Соломенского, Шевченковского и Печерского районов. Мэр города Виталий Кличко объяснил, что к перебоям со светом привело повреждение энергообъекта.

Ранее в Госдуме призвали бизнес самостоятельно защищаться от дронов.