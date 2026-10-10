Войска РФ взяли под контроль два села в Харьковской области

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Лукашово и Лобановка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в канале на платформе «Макс».

Населенные пункты были освобождены в ходе работы подразделений группировки войск «Север», которые сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, уточнили в МО.

По информации ведомства, в настоящее время ведутся бои за населенные пункты Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефедовка и Черное Харьковской области. Кроме того, в ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за овладение населенными пунктами Приколотное и Котовка. В Доброполье Вооруженные силы РФ продвинулись в центральной и северо-западной частях города.

Утром 9 октября Минобороны РФ сообщило, что Воздушно-космические силы России авиационными бомбами уничтожили три пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской и Запорожской областях. Один пункт временной дислокации был уничтожен четырьмя бомбами в Харьковской области — в населенном пункте Приколотное. Пострадали военнослужащие 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ назвали потери среди военнослужащих ВСУ за сутки.