Житель Белгородской области получил осколочные ранения при атаке БПЛА

Мирный житель пострадал при атаке дрона на грузовик в Белгородской области

Мужчина пострадал в результате атаки украинского беспилотника на грузовой автомобиль в поселке Ракитное Белгородской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале.

Отмечается, что мужчину со слепыми осколочными ранениями лица и плеча доставили в Ракитянскую центральную районную больницу.

После оказания помощи пациент будет переведен в городскую больницу № 2 г. Белгорода, добавили в оперштабе.

До этого сообщалось, что электроподстанция повреждена в результате атаки беспилотников на Орловскую область.

Также губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что с вечера 9 октября силы ПВО уничтожили более 100 беспилотников над регионом. В результате атаки пострадали шесть человек.

В Минобороны РФ сообщили, что силы и средства противовоздушной обороны в ночь на 10 октября перехватили и уничтожили 560 украинских беспилотников над Россией.

Ранее разработчик рассказал, сколько БПЛА за раз может сбить дрон-перехватчик «Гадюка».