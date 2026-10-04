Российские силы ударили по мосту через Днепр в Киеве

Вооруженные силы России в воскресенье днем поразили Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве. Об этом сообщает министерство обороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что через мост обеспечивалась переброска войск и логистика военных грузов.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что дорожное полотно повреждено на Северном мосту.

После повреждений нескольких мостов Киева украинские власти задумались о строительстве резервных переправ через Днепр — дамбе, понтонной переправе, а в перспективе и о тоннеле под рекой.

Продолжение ударов ВС РФ по киевским мостам может привести к длительным перекрытиям движения. Как пишет The New York Times, это грозит Киеву «логистическим кошмаром».

В ночь на 2 октября российские военные поразили автомобильно-железнодорожный мост через Днепр в Киеве. По данным Минобороны РФ, его использовали для переброски украинских войск и военных грузов. По заявлению украинских властей, под удар попал Южный мост.

Ранее власти Киева уведомили жителей об изменении движения по мостам во время воздушной тревоги.