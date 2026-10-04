Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Нобелевская премия — 2026
Армия

Российские силы ударили по мосту через Днепр в Киеве

Минобороны: ВС РФ днем поразили Северный автотранспортный мост в Киеве
Reuters

Вооруженные силы России в воскресенье днем поразили Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве. Об этом сообщает министерство обороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что через мост обеспечивалась переброска войск и логистика военных грузов.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что дорожное полотно повреждено на Северном мосту.

После повреждений нескольких мостов Киева украинские власти задумались о строительстве резервных переправ через Днепр — дамбе, понтонной переправе, а в перспективе и о тоннеле под рекой.

Продолжение ударов ВС РФ по киевским мостам может привести к длительным перекрытиям движения. Как пишет The New York Times, это грозит Киеву «логистическим кошмаром».

В ночь на 2 октября российские военные поразили автомобильно-железнодорожный мост через Днепр в Киеве. По данным Минобороны РФ, его использовали для переброски украинских войск и военных грузов. По заявлению украинских властей, под удар попал Южный мост.

Ранее власти Киева уведомили жителей об изменении движения по мостам во время воздушной тревоги.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!