Власти Йемена начали военную операцию по освобождению страны от хуситов

ВС международно признанного правительства Йемена начали военную операцию против хуситов, заявил в обращении к нации глава президентского совета страны Рашад аль-Алими. Трансляцию вел телеканал Al Jazeera.

Политик отметил, что при принятии решения о начале операции власти руководствовались тем, что должны защитить суверенитет страны и интересы народа.

По словам аль-Алими, когда возможности для деэскалации были исчерпаны, силовые структуры перешли к «этапу освобождения» частей страны, которые контролируют хуситы из движения «Ансар Аллах».

Представитель их ВС Яхья Сариа на этом фоне заявил, что наступление сил правительства на востоке провинции Эль-Джауф было отбито. При этом противник понес большие потери.

Обострение в Йемене началось в середине июля, когда проправительственные силы атаковали аэропорт Саны во время приземления самолета из Ирана с делегацией хуситов. Те обвинили в случившемся Саудовскую Аравию и объявили ей войну. С тех пор стороны регулярно обмениваются ударами.

Так, 3 октября в Сане, контролируемой хуситами, произошли взрывы. Вскоре выяснилось, что международно признанные правительственные силы объявили об атаках «на законные жизненно важные военные цели» в городе.

Ранее власти Йемена объявили всеобщую мобилизацию.