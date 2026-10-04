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Хуситы ударили по объектам в Саудовской Аравии

Хуситы заявили об ударах по объектам нефтяной компании Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе
Reuters

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удары по объектам саудовской нефтяной компании Aramco в Эр-Рияде и районе Хурайс. Об этом говорится в заявлении вооруженных сил движения в соцсети X.

Хуситы утверждают, что обе операции достигли поставленных целей, удары привели к крупным пожарам на атакованных объектах. Также отмечается, что за последние 12 часов Саудовская Аравия нанесла 50 авиационных и ракетных ударов по Сане, провинциям Эль-Джауф, Таиз, Амран, Хаджа и Саада.

До этого представитель хуситов Яхья Сариа заявил о проведении двух успешных атак по территории Саудовской Аравии. По его словам, для ударов были задействованы беспилотные летательные аппараты, а также баллистические и крылатые ракеты.

22 сентября премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил, что королевство предоставит ограниченную военную помощь Саудовской Аравии для защиты от атак со стороны «Ансар Аллах» и для предотвращения угроз нефтяной инфраструктуре. Глава кабмина отметил, что Эр-Рияд обратился с запросом о военной поддержке, и он согласился предоставить воздушную дозаправку для оборонительных нужд.

Ранее Вэнс рассказал о контактах с хуситами.

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