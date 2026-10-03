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БПЛА ударили по сухогрузу с военным имуществом в Одессе

Минобороны заявило о поражении дронами сухогруза с военным имуществом в Одессе
Wikimedia Commons

Российские дроны поразили сухогруз с военным имуществом в порту Одессы, сообщает на канале в «Максе» Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что атака произошла днем, а морское судно «использовалось в интересах ВСУ».

Вооруженные силы РФ в ночь на 2 октября поразили автомобильно-железнодорожный мост через Днепр в Киеве. По данным Минобороны России, он использовался для переброски украинских войск и военных грузов.

До этого под удары несколько раз попадал Южный мост, после чего власти столицы полностью перекрыли его и ограничили движение еще по двум переправам. В городе образовались масштабные пробки, выросли цены на такси, а маршруты общественного транспорта пришлось изменить. Как удары по днепровским мостам могут привести к завершению СВО — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее СМИ узнали о «многомиллиардной сделке» по урегулированию на Украине.

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