Три моста Киева парализованы

С утра в Киеве парализованы все основные мосты. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

По его данным, частично ограничено движение одной полосой по мосту Метро с левого на правый берег, а на мосту Патона движение транспорта с правого на левый берег полностью ограничено. Южный мост, по которому ночью был нанесен очередной удар, перекрыт полностью с обеих сторон.

Накануне украинские СМИ опубликовали видео горящего Южного моста. Сообщалось, что по опоре переправы ударили российские реактивные беспилотники.

Утром 2 октября в Минобороны России заявили, что минувшей ночью был совершен удар беспилотниками по автожелезнодорожному мосту через реку Днепр, обеспечивающему переброски войск, логистические поставки военных грузов в интересах группировок Вооруженных сил Украины в Донбассе.

Ранее удар по мосту в Киеве назвали «черной меткой» для Украины.