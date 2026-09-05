В Одессе прогремела серия взрывов на фоне включенных сирен

В Одессе прозвучала серия взрывов на фоне воздушной тревоги

В Одессе прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале.

Информация о причинах взрывов и возможных последствиях на момент публикации не приводилась.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в частях Черниговской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областей.

До этого взрыв прогремел в городе Николаев на юге Украины на фоне воздушной тревоги.

В ночь на 4 сентября в Одессе на юге Украины зафиксировали несколько взрывов. В тот момент на территории Одесской области действовала воздушная тревога. Кроме того, взрывы произошли в Харькове. Там тоже работали сирены, предупреждавшие жителей о воздушной опасности.

Ранее в Киеве ракеты поразили склады с вооружением.