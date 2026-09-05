Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Обострение отношений России и ФРГПроблемы с бензином в РоссииВЭФ-2026
Армия

В Одессе прогремела серия взрывов на фоне включенных сирен

В Одессе прозвучала серия взрывов на фоне воздушной тревоги
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Одессе прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале.

Информация о причинах взрывов и возможных последствиях на момент публикации не приводилась.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в частях Черниговской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областей.

До этого взрыв прогремел в городе Николаев на юге Украины на фоне воздушной тревоги.

В ночь на 4 сентября в Одессе на юге Украины зафиксировали несколько взрывов. В тот момент на территории Одесской области действовала воздушная тревога. Кроме того, взрывы произошли в Харькове. Там тоже работали сирены, предупреждавшие жителей о воздушной опасности.

Ранее в Киеве ракеты поразили склады с вооружением.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!