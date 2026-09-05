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Армия

Военный эксперт дал стратегическую оценку освобождению Никоноровки

Марочко: освобождение Никоноровки имеет стратегическое значение для ВС РФ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Освобожденный населенный пункт Никоноровка расположен на возвышенности, которая, по замыслу командования ВСУ, должна была сдерживать продвижение российских сил в направлении Краматорска. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с ТАСС.

По его словам, взятие населенного пункта имеет стратегическое значение для российских войск. Эксперт отметил, что дальнейшее продвижение российских сил происходит уже за пределами этой оборонительной линии.

«Данный населенный пункт находится на гряде, которая якобы должна была защищать Краматорск. И вот, по сути, мы через нее уже перевалили и продвигаемся», — заявил Марочко.

В среду, 2 сентября, в пресс-службе Минобороны РФ сообщили о переходе Святогорска в Донецкой народной республике под российский контроль. В ведомстве добавили, что в настоящее время бойцы Вооруженных сил РФ зачищают населенный пункт от прячущихся украинских солдат. Те скрываются в подвалах зданий.

Ранее военный эксперт спрогнозировал «благоприятную» осень на фронте для ВС РФ.

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