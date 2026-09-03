Министр обороны Эстонии Певкур ушел в отставку на фоне скандала с боеприпасами для Украины

Глава министерства обороны Эстонии Ханно Певкур подал в отставку на фоне скандала с закупкой боеприпасов для Украины. Об этом сообщает терадиокомпания ERR.

Певкур отметил, что проведенный аудит Госконтроля, прежде всего касающийся деятельности Сил обороны и Государственного центра оборонных инвестиций, ставит вопрос о политической ответственности. Он как министр несет ответственность за всю военную сферу и обладает мужеством и достаточным авторитетом, чтобы взять на себя и политическую ответственность. Нового же главу министерства обороны должен найти премьер-министр страны.

Эстонское министерство обороны официально подтвердило отставку своего шефа.

Прокуратура возбудила уголовное дело, связанное с закупкой снарядов для Украины, после аудита Государственного контроля. Таллин выделил на закупку боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) €70 млн в качестве аванса индийским предпринимателям, которые до этого не поставили ни одного снаряда.

16 июля министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал Европу поставить Россию «в положение полной изоляции».

Ранее стало известно, сколько средств выделила Эстония Украине.