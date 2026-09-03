На Украине объяснили, как Россия сумела нарастить производство реактивных дронов и ракет

Insider: Россия нарастила выпуск реактивных БПЛА и ракет за счет 3D-печати

Россия увеличила производство реактивных беспилотников и баллистических ракет за счет 3D-печати. Об этом сообщил украинский Telegram-канал Insider UA со ссылкой на источники.

По его данным, России удалось вдвое снизить стоимость производства реактивных дронов. Авторы утверждают, что Россия получила оборудование для 3D-печати деталей турбин реактивных двигателей. Это позволило снизить себестоимость одного реактивного БПЛА до $50-70 тыс. По мнению авторов канала, удешевление производства позволит применять реактивные дроны значительно более крупными партиями.

«Снижение цены позволяет производить и применять такие БПЛА значительно большими партиями», — отмечается в сообщении.

Журналисты отметили, что российские реактивные беспилотники самой сложной целью для противовоздушной обороны Украины.

До этого газета The Wall Street Journal написала, что украинским военным не хватает тысяч беспилотников-перехватчиков для противодействия новым российским реактивным БПЛА. Трудности возникли, поскольку модернизированные «Герани» сложно сбивать из-за их высокой скорости.

Советник президента Украины Сергей Бескрестнов отмечал, что, если «Герань-3» разгонялась до 300–330 км/ч, то реактивная «Герань-4» достигает 450–550 км/ч, из-за чего перехватчик должен развивать скорость до 600 км/ч.

Ранее немецкий журналист признал успех реактивных дронов «Герань-4».