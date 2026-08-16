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Армия

В Минобороны подсчитали количество сбитых в течение дня БПЛА

Минобороны: силы ПВО уничтожили 72 БПЛА самолетного типа за 12 часов
Shutterstock

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 72 украинских дрона самолетного типа над регионами России и акваториями двух морей. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что российские силы ликвидировали указанные аппараты в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Днем 16 августа пресс-служба Минобороны рассказала, что средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбиты 14 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, девять крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

Также, по данным ведомства, ликвидированы 1478 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Ранее в ДНР российские военные сбили украинский экспериментальный беспилотник.

 
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