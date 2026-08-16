Кулеба призвал Киев дать рекомендации на случай угрозы баллистического удара

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал власти страны предоставить гражданам четкие рекомендации на случай угрозы баллистического удара. Мнение он высказал в эфире YouTube-канала журналистки Алеси Бацман.

По словам Кулебы, украинцам должны заранее объяснить, какие действия предпринимать при угрозе баллистического удара. В частности, он предложил информировать население за несколько часов до атаки, если о ней стало известно заранее.

«Я сам жду, что выйдет кто-нибудь из должностных лиц и предоставит такие комплексные рекомендации», — сказал он.

При этом Кулеба отметил, что при внезапном объявлении тревоги времени на реакцию может не остаться. Он привел сценарий, при котором после сообщения об угрозе баллистического удара до прилета проходит около 30 секунд, и заявил, что в таком случае добраться до укрытия уже практически невозможно.

«Если в последний момент в два ночи появляется уведомление о том, что будет баллистический удар, будет тревога и через тридцать секунд уже прилет, бежать куда-то смысла уже нет», — отметил он.

До этого Кулеба предупреждал о сокращении времени между объявлением тревоги и ракетным ударом.

15 августа газета The Guardian писала, что сбой поставок ВСУ ракет для американских систем противовоздушной обороны Patriot фактически стал провалом поддержки Украины странами НАТО. Сообщается, что из-за нехватки снарядов украинские военные оказались неспособны сбивать российские баллистические ракеты.

Ранее полковник ВСУ признал, что ракеты для Patriot закончились еще месяц назад.