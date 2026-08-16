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Армия

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

Серия взрывов прогремела в Киеве. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Также уточняется, что в столице объявлена воздушная тревога. Аналогичный режим введен в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Накануне взрывы раздались в городе Кропивницкий (бывший Кировоград) в центральной части Украины на фоне воздушной тревоги. Тогда сирены работали на территории Кировоградской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областей страны.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

Оповещение воздушной тревоги срабатывает, когда радиолокационные системы Воздушных сил ВСУ фиксируют перемещение вражеских летательных объектов в сторону территории республики. По информации с радаров определяется направление движения ракеты. На основании сведений о траектории ее полета в регионах включается сигнал тревоги.

Ранее сообщалось, что Украине к зиме грозит острая нехватка ракет для Patriot.

 
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