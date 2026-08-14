Хуситы ударили по позициям саудовской армии в порту Йемена

Хуситы заявили, что нанесли удар по позициям и военной технике саудовской армии и ее союзников в районе Аль-Мохи, используя большое количество баллистических ракет. Об этом сообщает йеменский телеканал Alghad со ссылкой на заявление военного представителя движения «Ансар Алла» бригадного генерала Яхьи Сари.

По его словам, в результате удара были уничтожены катера, вооружение и нанесены потери личному составу противника.

«Мы продолжим, с помощью Аллаха, наносить удары по любым военным сборам саудовского врага, где бы они ни находились», — говорится в заявлении Сари.

Власти Йемена уточнили, что по порту Мохи было выпущено шесть баллистических ракет, которые поразили объекты гражданской инфраструктуры. Официальный представитель Вооруженных сил Йемена полковник Маджид Аль-Нузайли заявил, что в результате удара есть человеческие потери.

На фоне эскалации боевых действий между хуситами и международно признанным правительством Йемена спецпосланник ООН Ханс Грундберг предупредил, что страна столкнулась с самой серьезной угрозой возвращения к полномасштабной войне с момента заключения перемирия в 2022 году. Он также сообщил Совету Безопасности ООН о значительном усилении военной активности вдоль линий фронта в Йемене.

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