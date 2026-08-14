Город Орехов, внутри которого заблокирована двухтысячная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), может пасть уже в конце августа. Такое мнение в интервью mk.ru высказал военный эксперт, экс-офицер армии США Станислав Крапивник.

По его словам, то же касается и Славянско-Краматорской агломерации: если ВСУ не покинут ее до начала осенней распутицы, их ждет «жаркий» сентябрь с последующим поражением.

«Проблема для группировки ВСУ, которая находится в Славянско-Краматорской агломерации, также заключается в том, что им некуда отступать. <...> Дело в том, что вплоть до Днепропетровска здесь также сплошные степные деревни и открытые поля. И куда бы не побежал противник — в сторону Полтавы, Днепропетровска или Харькова — ему придется преодолеть по полям 30-40 километров. Прорваться смогут разве что единицы», — сказал Крапивник.

Как пишет немецкая газета Bild, на Украине усиливается обеспокоенность ситуацией вокруг Краматорска и Славянска, где украинские войска сталкиваются с растущим давлением со стороны российских сил.

По данным издания, положение ВСУ в агломерации ухудшается с каждым днем, а линия фронта постепенно приближается к этим городам. Журналисты отмечают, что дальнейшее усиление давления на данном направлении может обернуться для Киева одним из наиболее серьезных ударов за продолжительное время.

Ранее на Украине сообщили о продвижении российской армии в районе Константиновки.