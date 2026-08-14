Немецкие военные не захотели ехать служить в Литву

Бундесверу не хватает около 2 тысяч добровольцев для укомплектования бригады, которая к концу 2027 года будет развернута в Литве. Об этом сообщает издание Bild.

Эта бригада считается самым важным проектом немецкой армии со времен холодной войны. Сейчас она укомплектована добровольцами лишь на 60%. В то же время подразделения, уже находящиеся в Литве, заполнены примерно на 92%, однако основная часть бригады, включая танковый и мотопехотный батальоны, будет развернута только в 2027 году, и в ней фиксируется серьезный недобор.

Особенно остро проблема стоит с набором солдат рядового состава и специалистов. По данным внутренних документов, ситуация с персоналом в нескольких соединениях оценивается как «неудовлетворительная» или «пограничная», а некоторые подразделения достигли менее 30% от запланированной численности.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус уже допустил возможность принудительного призыва для восполнения нехватки личного состава. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято до конца года.

Германия планирует разместить в Литве к концу 2027 года бригаду численностью до 6 тысяч человек. Она станет первым постоянным крупным соединением бундесвера за рубежом и ключевым элементом укрепления восточного фланга НАТО.

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