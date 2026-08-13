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Армия

Американский завод, получивший $533 млн, не произвел ни одного снаряда для ВСУ

ProPublica: Пентагон вложил $533 млн в завод, не выпустивший ни одного снаряда
Matt Rourke/AP

Американская компания General Dynamics без тендера получила в 2022 году $533 млн на производство снарядов для Украины, но не произвела ни одного пригодного к использованию 155-миллиметрового снаряда. Об этом сообщает издание ProPublica.

Как отмечает издание, проблемы с планом Пентагона по обеспечению Киева боеприпасами возникли из-за постоянных неисправностей оборудования, поставленного в 2024 году турецким подрядчиком Repkon.

После установки станки начали регулярно выходить из строя и производить брак вместо ожидаемого увеличения выпуска боеприпасов. Согласно отчету главного инспектора Пентагона, к августу 2025 года компания сорвала восемь сроков из-за остановок двух из трех производственных линий. К июлю 2026 года завод так и не поставил ни одного снаряда Украине.

При этом подрядчик не был оштрафован, а сама компания продолжила получать новые контракты. В Сухопутных войсках США пояснили, что рассчитывают компенсировать затраты за счет скидок, предлагаемых General Dynamics, при выполнении последующих производственных заказов.

Ранее Трамп пообещал наказывать за утечку данных о нехватке боеприпасов у США.

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