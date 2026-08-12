ЦАХАЛ ударил по командиру боевого крыла ХАМАС

ЦАХАЛ заявил об ударе по командиру боевого крыла ХАМАС в Газе

Бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударили по северной части сектора Газа, атаковала командира боевого крыла радикального движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Террорист планировал совершить атаки на израильских военнослужащих, действующих в секторе Газа. По нему был нанесен авиаудар с целью устранения угрозы для военнослужащих», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что перед ударом были приняты меры для минимизации ущерба для гражданского населения. Для атаки представителя ХАМАС использовали высокоточные боеприпасы.

До этого советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил, что Израиль в секторе Газа добивается реализации «пяти принципов завершения войны», которые он утвердил 8 августа прошлого года.

В тот день израильский премьер Биньямин Нетаньяху в ходе заседания правительства еврейского государства заявил, что Израиль отвергает план Совета мира по сектору Газа и не выведет войска из палестинского анклава до тех пор, пока радикальное движение ХАМАС не будет «полностью разоружено».

Ранее в Иране раскрыли свою позицию по переговорам ХАМАС и Израиля.