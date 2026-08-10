Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

Стало известно о ликвидации замкомбата украинской армии

ТАСС: под Сумами ликвидировали замкомбата ВСУ
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Сумской области ликвидировали заместителя командира батальона 119-й отдельной бригады теробороны и инструктора «Международного легиона» Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

«На сумском направлении в Краснопольском районе уничтожен заместитель командира батальона 119-й отдельной бригады теробороны В. Д. Мазур, а также инструктор «Международного легиона» ГУР А. Федин (около Груновки)», — рассказали агентству.

До этого журналисты издания сообщали, что на Запорожском направлении был ликвидирован майор Виталий Жабчик, который занимал должность начальника штаба батальона 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Источник также уточнил, что 31 июля в Кировоградской области уничтожен вертолет, который пытался эвакуировать старшего лейтенанта Ярослава Демчевского.

Ранее морпехи ликвидировали польских наемников на Добропольском направлении.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как бизнесу вести воинский учет после всех изменений. Гайд по общению с военкоматами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!