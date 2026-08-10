В Сумской области ликвидировали заместителя командира батальона 119-й отдельной бригады теробороны и инструктора «Международного легиона» Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

«На сумском направлении в Краснопольском районе уничтожен заместитель командира батальона 119-й отдельной бригады теробороны В. Д. Мазур, а также инструктор «Международного легиона» ГУР А. Федин (около Груновки)», — рассказали агентству.

До этого журналисты издания сообщали, что на Запорожском направлении был ликвидирован майор Виталий Жабчик, который занимал должность начальника штаба батальона 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Источник также уточнил, что 31 июля в Кировоградской области уничтожен вертолет, который пытался эвакуировать старшего лейтенанта Ярослава Демчевского.

Ранее морпехи ликвидировали польских наемников на Добропольском направлении.