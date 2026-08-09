В Белгороде рассказали о повреждениях после ночной атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе атаки на Белгород повредили большое количество домов, административных зданий и иных объектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

По его словам, в результате прилетов в двух многоквартирных и одном частном домах произошли возгорания. Также огонь охватил несколько припаркованных автомобилей. Работавшие на местах сотрудники экстренных служб уже ликвидировали пожары.

«Большое количество поврежденных домов, административных зданий, социальных и коммерческих объектов», — говорится в заявлении.

Украинские войска нанесли удары по Белгороду в ночь с 8 на 9 августа. Как рассказал врио губернатора региона, три человека получили несовместимые с жизнью травмы. Пострадали еще 25 человек, включая детей в возрасте четырех и девяти лет. Одного несовершеннолетнего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, подчеркнул Шуваев. Он добавил, что госпитализация потребовалась 13 взрослым. Врачи оценивают состояние одного из пациентов как крайне тяжелое.

Ранее дрон ВСУ атаковал детскую площадку в Белгородской области.