Мэр Москвы сообщил об отражении атаки беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку семи беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Атака семи беспилотников отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в публикации.

8 августа в министерстве обороны рассказали, что системы ПВО за прошедшие сутки сбили четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS, снаряд РСЗО «Vampire» чешского производства, восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

Также российские силы выявили и уничтожили 828 БПЛА самолетного типа.

До этого стало известно, что все пляжи в Геленджике, а также Кабардинском и Дивноморском сельских округах закрыли в связи с опасностью атаки беспилотников и работой средств противовоздушной обороны.

Ранее в Минобороны России рассказали о ночных ударах по целям в Киеве.