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Армия

Немецкая компания, обслуживавшая гитлеровскую Германию, потеряла сухогрузы под Одессой

ТАСС: Blumenthal GMBH потеряла три своих сухогруза под Одессой
Aerial-motion/Shutterstock/FOTODOM

Немецкая судоходная компания Blumenthal GMBH из Гамбурга, которая в 1930-1940-е была одним из главных морских перевозчиков, работавших на гитлеровскую Германию и франкистскую Испанию, теряет свои суда под Одессой. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным мониторинга, за последние две недели как минимум три судна этой компании попали под удар российских ударных беспилотников в районе Одессы. Одним из них стал сухогруз CHRISTINA B, который якобы перевозил уголь в Одессу, в конце июля он получил серьезные повреждения, но смог дойти до румынского порта Констанца, другой сухогруз — EMIL — дрейфует на расстоянии около 20 морских миль от Одессы, команда покинула судно.

Компания Blumenthal GMBH была создана в 1901 году в Гамбурге и вошла в историю как один из крупнейших перевозчиков, работавших перед Второй мировой войной и в годы войны в интересах фашистской Германии. До начала войны она также занималась широкомасштабными нелегальными поставками оружия силам генерала Франсиско Франко во время гражданской войны в Испании. Пароходы Blumenthal перевозили крупные объемы оружия и снарядов, спрятанных в коммерческих партиях угля, разрешенных для перевозок, рассказал источник в сфере морских перевозок.

В 1945 году она потеряла 100% своего флота. Однако прежние владельцы смогли восстановить компанию, и после войны она продолжила работу в сфере морских перевозок. По словам собеседника ТАСС, в настоящее время компания Blumenthal GMBH имеет дурную славу в сфере из-за скандалов, связанных с плохими условиями труда моряков на ее кораблях и плохого снабжения экипажей.

Ранее Минобороны России сообщало о поражении трех сухогрузов в Черном море, которые перевозили грузы военного назначения.

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