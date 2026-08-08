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Армия

В Минобороны сообщили о попытке ВСУ перебросить резервы для удержания Ивановки

Минобороны: ВСУ пытались перебросить резервы для удержания Ивановки
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались перебросить резервы для удержания Ивановки, но российские разведчики своевременно вскрыли маршруты движения и уничтожили силу и технику. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Для удержания села противник пытался перебросить резервы из состава механизированной бригады, но наши разведчики своевременно вскрыли маршруты движения и уничтожили живую силу и технику украинских националистов» — уточнили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что бойцы РФ после зачистки Ивановки приступили к разминированию зданий, подвальных помещений и прилегающей местности от взрывоопасных предметов.

8 августа пресс-служба оборонного ведомства рассказала, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Ивановкой в Харьковской области.

Всего за сутки ВСУ потеряли на Харьковском направлении до 240 военнослужащих, а также установку залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.

Ранее российские бойцы сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области.

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