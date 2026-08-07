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Армия

Немецкий журналист рассказал, что стало с «осторожным оптимизмом» бойцов ВСУ

Журналист Bild Репке: осторожный оптимизм ВСУ в значительной степени исчез
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Украинские военнослужащие в значительной степени утратили «осторожный оптимизм», который преобладал в начале лета. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X заявил военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке, встретившийся с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, в ВСУ рассчитывали, что удары по логистическим объектам РФ позволят замедлить наступление российских войск. Однако эти надежды не оправдались, и инициатива на поле боя по-прежнему остается за Вооруженными силами РФ. Репке отметил, что в первую очередь это касается ситуации в районе Краматорска и Славянска в Донецкой народной республике (ДНР).

Журналист обратил внимание, что российские военные в последнее время изменили подход к атакам на тыловую инфраструктуру Украины. Более того, они повысили интенсивность ударов с применением дронов-камикадзе, авиационных бомб и дальнобойных средств поражения.

30 июля военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что ВС РФ до конца лета возьмут под контроль населенные пункты Дружковка и Доброполье в ДНР. Также он сказал, что российские подразделения постепенно подходят к Славянску и Краматорску, при этом «счет идет на километры».

Ранее в США предрекли переход Одессы под контроль ВС РФ.

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