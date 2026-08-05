Пентагон удалил рассекреченные данные о военных испытаниях за 25 лет

Bloomberg: Пентагон ограничил доступ к отчетам об испытаниях оружия за 25 лет

Пентагон закрыл публичный доступ к ежегодным рассекреченным отчетам об испытаниях вооружений за последние 25 лет. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Уточняется, что несекретные данные незаметно исчезли с сайта Министерства обороны США. Директор Управления по испытаниям вооружений Пентагона Эми Хеннингер в свою очередь заявила, что эта мера является «превентивной, направленной на укрепление оперативной безопасности США».

В министерстве полагают, что противники могут с помощью искусственного интеллекта, а также других передовых технологий собрать и проанализировать «разрозненные, несекретные данные» в детальные профили уязвимостей» и нацелить их на критически важную инфраструктуру и оборонный потенциал США.

«Ежегодные отчеты были перенесены в защищенную сеть», – отметили в Пентагоне, добавив, что доступ к ней будут иметь только авторизованные пользователи с военной картой доступа Common Access Card.

Закрытые отчеты считались одним из основных открытых источников информации о реализации крупнейших оборонных программ США, в том числе проекта истребителя F-35 стоимостью $1,6 трлн, отмечает Bloomberg.

Сенатор Элизабет Уоррен раскритиковала это решение Пентагона, заявив, что оно может «стоить жизни военнослужащим и привести к растрате миллиардов государственных средств», поскольку отчеты, раскрывающие неисправности вооружений, будут скрыты от общественности.

Ранее шеф Пентагона прокомментировал новость об истощении запасов боеприпасов у США.