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Армия

В «Рособоронэкспорте» назвали преимущества новейшего истребителя Су-57Э

Рособоронэкспорт: Су-57Э способен противостоять самым современным ПВО и РЭБ
Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Истребитель пятого поколения Су-57Э доказал свое преимущество в реальных боевых условиях при противодействии самым современным системам противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Михеев, его цитирует ТАСС.

По его словам, на боевом счету истребителя множество пораженных воздушных, наземных и надводных целей, в ликвидации которых, в том числе применялась новейшая управляемая ракета РВВ-СДМ.

Михеев ранее сообщил, что Россия готова осуществлять поставки самолета-истребителя Су-57Э в дружественные страны. В корпорации добавили, что также готовы продвигать на мировой рынок новейшую авиаракету класса воздух - воздух РВВ-СДМ для истребителей Су-57Э.

Су-57Э является единственным в мире истребителем пятого поколения, в малозаметной конфигурации которого (при внутрифюзеляжном размещении) применяются крупногабаритные крылатые ракеты класса «воздух-поверхность» Х-69 с большой дальностью пуска. Боевая машина предназначена для решения широкого спектра боевых задач при действии по воздушным, наземным и морским целям днём и ночью с применением современного и перспективного управляемого и неуправляемого вооружения.

Ранее ВС России получили новые истребители.

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