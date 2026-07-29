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Армия

Иранские военные задержали три танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив

КСИР: остановлены три танкера, пытавшиеся пройти через Ормузский пролив
Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA

Корпус стражей исламской революции (КСИР) остановил три танкера, пытавшиеся без разрешения Ирана пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

В заявлении КСИР говорится, что несколько часов назад три танкера, идущие по небезопасному и незаконному маршруту и игнорировавшие предупреждения, были поражены и остановлены.

25 июля сообщалось, что в Оманском заливе американские военные нанесли удар по танкеру со сжиженным нефтяным газом, ошибочно посчитав, что судно перевозило иранский газ.

23 июля три танкера попытались без согласования с Ираном пройти через Ормузский пролив, после чего на одном из судов произошел взрыв и пожар.

21 июля стало известно, что в Ормузском проливе после взрывов загорелись два нефтяных танкера. Иранские военные назвали их «нарушителями» и отметили, что корабли плыли по «опасному южному маршруту», но были остановлены. Спасатели эвакуировали экипажи танкеров.

Ранее в Иране пообещали сохранить особый режим в Ормузе для российских судов.

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