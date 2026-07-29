Иранские военные задержали три танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив

Корпус стражей исламской революции (КСИР) остановил три танкера, пытавшиеся без разрешения Ирана пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

В заявлении КСИР говорится, что несколько часов назад три танкера, идущие по небезопасному и незаконному маршруту и игнорировавшие предупреждения, были поражены и остановлены.

25 июля сообщалось, что в Оманском заливе американские военные нанесли удар по танкеру со сжиженным нефтяным газом, ошибочно посчитав, что судно перевозило иранский газ.

23 июля три танкера попытались без согласования с Ираном пройти через Ормузский пролив, после чего на одном из судов произошел взрыв и пожар.

21 июля стало известно, что в Ормузском проливе после взрывов загорелись два нефтяных танкера. Иранские военные назвали их «нарушителями» и отметили, что корабли плыли по «опасному южному маршруту», но были остановлены. Спасатели эвакуировали экипажи танкеров.

Ранее в Иране пообещали сохранить особый режим в Ормузе для российских судов.