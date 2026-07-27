В Минобороны РФ рассказали, что российским военным дало взятие Коммунаровки

МО: взятие Коммунаровки создает условия для продвижения ВС РФ в двух областях

Российские военнослужащие, взяв под контроль Коммунаровку в Днепропетровской области, создали условия для дальнейшего продвижения сразу на двух направлениях. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«В ходе продолжительных боев подразделения группировки «Восток» взяли под контроль район обороны противника площадью более трех квадратных километров. Штурмовые группы последовательно зачистили опорные пункты, огневые позиции и укрепленные участки в границах населенного пункта», — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в сражениях за Коммунаровку потеряли 11 автомобилей, 25 тяжелых гексакоптеров, восемь боевых бронированных машин и шесть наземных роботизированных комплексов. Потери живой силы также были значительными.

По данным Минобороны, российским военным удалось расширить зону контроля севернее Терноватого и повлиять на устойчивость обороны ВСУ на этом участке фронта. Более того, благодаря отходу украинских солдат из Коммунаровки у подразделений Вооруженных сил РФ появилось больше возможностей для продвижения в Днепропетровской и Запорожской областях.

27 июля российское военное ведомство заявило о переходе двух населенных пунктов под контроль ВС РФ. Речь идет о Коммунаровке в Днепропетровской области и Торском в Донецкой народной республике.

Ранее появилось видео удара ВС РФ по логистическому центру ВСУ в Днепропетровской области.