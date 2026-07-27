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Армия

ВСУ атаковали машину газовой службы в ЛНР

Пасечник: двух человек не спасли после атак ВСУ на транспортные средства в ЛНР
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Украинские военные нанесли удар по автомобилю газовой службы в Первомайске в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Он рассказал, что находившийся за рулем мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Также пострадали еще три человека.

Кроме того, в Перевальске был атакован гражданский грузовик. Водителя — 41-летнего мужчину — спасти не удалось.

«При атаке на грузовую «Газель» пострадала семейная пара в Новоайдарском муниципальном округе. Еще один мужчина ранен в результате удара по его легковому автомобилю», — написал Пасечник.

Как он отметил, атаку также зафиксировали в Луганске. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по пассажирскому микроавтобусу, вследствие чего пострадал 43-летний водитель. Один из украинских дронов влетел в припаркованный грузовой автомобиль, обошлось без пострадавших.

Еще ударам подверглись предприятие и коммунальная инфраструктура в Краснодонском и Сватовском округах. Глава республики добавил, что в городе Брянка был атакован жилой массив.

Сейчас всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Пасечник пожелал жителям скорейшего выздоровления.

Ранее военные ВСУ беспилотниками атаковали спецтехнику в ЛНР.

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