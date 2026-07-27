ВСУ атаковали машину газовой службы в ЛНР

Украинские военные нанесли удар по автомобилю газовой службы в Первомайске в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Он рассказал, что находившийся за рулем мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Также пострадали еще три человека.
Кроме того, в Перевальске был атакован гражданский грузовик. Водителя — 41-летнего мужчину — спасти не удалось.
«При атаке на грузовую «Газель» пострадала семейная пара в Новоайдарском муниципальном округе. Еще один мужчина ранен в результате удара по его легковому автомобилю», — написал Пасечник.
Как он отметил, атаку также зафиксировали в Луганске. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по пассажирскому микроавтобусу, вследствие чего пострадал 43-летний водитель. Один из украинских дронов влетел в припаркованный грузовой автомобиль, обошлось без пострадавших.
Еще ударам подверглись предприятие и коммунальная инфраструктура в Краснодонском и Сватовском округах. Глава республики добавил, что в городе Брянка был атакован жилой массив.
Сейчас всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Пасечник пожелал жителям скорейшего выздоровления.
Ранее военные ВСУ беспилотниками атаковали спецтехнику в ЛНР.