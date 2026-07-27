Губернатор сообщил о пострадавшем при атаке БПЛА на Ярославскую область

Мужчина пострадал в результате массовой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ярославскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Михаил Евраев.

По его словам, силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили 40 дронов. Сейчас работа по отражению атаки БПЛА продолжается, однако непосредственная угроза ударов беспилотников по территории Ярославской области миновала.

«Осколочные ранения получил мужчина, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — рассказал губернатор.

Евраев добавил, что из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались повреждены несколько домов и автомобилей. Все пострадавшие получат компенсации, заверил губернатор.

Рано утром 27 июля было ограничено движение транспорта из Ярославля в сторону Москвы. Причиной послужил налет украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности пришлось перекрыть участок от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой, уточнил глава региона.

Ранее в министерстве обороны РФ раскрыли число сбитых за ночь беспилотников ВСУ.