Жителей российского региона предупредили об угрозе ракетной атаки ВСУ

На всей территории Свердловской области ввели режим ракетной опасности. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава региона Денис Паслер.

«Объявлен режим ракетной опасности», — говорится в заявлении.

По словам губернатора, сотрудники профильных служб и ведомств в данный момент принимают необходимые меры. Паслер призвал граждан сохранять спокойствие и предупредил, что в области в случае необходимости введут временные ограничения связи и мобильного интернета.

В ночь на 27 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотниками атаковали Ростов-на-Дону. Как рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате два человека — супружеская пара — получили несовместимые с жизнью ранения. Также пострадали еще пять жителей, состояние двоих из них — взрослого и подростка — оценивается как тяжелое. Глава региона подчеркнул, что госпитализация потребовалась четверым раненым.

Кроме того, в трех районах города — Ленинском, Железнодорожном и Пролетарском — были зафиксированы разрушения. В нескольких местах произошли возгорания, почти все из них уже ликвидированы.

Ранее более 10 человек пострадали в результате удара ВСУ по Белгороду.