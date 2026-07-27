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Армия

ВС РФ под Харьковом уничтожили технику ВСУ, использовавшуюся для подвоза провизии

РИА: операторы дронов ВС РФ уничтожили более 10 машин ВСУ в Харьковской области
AP

Российские операторы дронов за прошедшую неделю уничтожили более 10 транспортных средств Вооруженных сил Украины (ВСУ), использовавшихся для ротации личного состава и подвоза продуктов на позиции в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира взвода в составе Вооруженных сил РФ с позывным «Туча».

«Более 10 автомобилей, используемых для ротации боевиков ВСУ в Харьковской области, уничтожены расчетами ударных БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — «Газета.Ru») подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю», — рассказал источник агентства.

По его словам, удары наносились по пикапам, квадроциклам и джипам. Уничтожение техники ВСУ нарушает доставку провизии, боеприпасов и живой силы на их объекты в Харьковской области. На этом фоне снижается и боеспособность украинских формирований, подчеркнул «Туча».

24 июля в российских силовых структурах рассказали, что часть украинских солдат в Харьковской области сдалась в плен Вооруженным силам РФ. Речь идет о бойцах ВСУ, участвовавших в сражениях за населенный пункт Ивашкино. Последний перешел под контроль российских подразделений в тот же день.

Ранее офицеры пограничной службы Украины попали в плен в Харьковской области.

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