Российские войска уничтожили балкер в Черном море, используемый ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили в Черном море балкер, используемый для грузов ВСУ

Вооруженные силы России при помощи беспилотника «Герань» уничтожили в Черном море балкер, используемый для доставки военных грузов украинской армии. Об этом сообщила в мессенджере «Макс» пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано поражение морского судна.

На опубликованных кадрах видно, как дрон «Герань-4 Сикер» наносит удар по сухогрузу.

Также в Минобороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны в течение суток уничтожили 1060 беспилотных летательных аппаратов и восемь управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции.

По данным ведомства, с начала СВО украинская армия потеряла 673 самолета, 284 вертолета, 189475 беспилотников, 667 зенитных ракетных комплексов, 30305 танков и другой техники.

Ранее ВС РФ ударили дронами по порту в Одессе.