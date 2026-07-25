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Армия

Украинский военный рассказал, как офицеры ВСУ советовали сдаться в плен

РИА Новости: командиры ВСУ по рации отказались помогать раненым солдатам
Violeta Santos Moura/Reuters

Украинские офицеры отвечали отказом на просьбы о помощи раненых рядовых солдат и предлагали им сдаться в плен Вооруженным силам РФ. Об этом рассказал попавший в плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Лурин, пишет РИА Новости.

По его словам, командиры ВСУ сказали военным продиктовать номера своих раций еще до того, как они попали в плен.

«Чтобы, когда в плен попали, либо с нами что-то случится, нас легко отключить», — пояснил Лурин.

Мужчина вспомнил, что он и двое его сослуживцев в ходе боевых действий получили ранения. Они пытались по рации связаться с командованием и просили о помощи, но офицеры лишь сказали им сдаться в плен.

Как отметил боец ВСУ, на Украине военнослужащих пугают тем, что российские солдаты якобы пытают попавших в плен. Лурин признался, что из-за этого боялся сдаваться ВС РФ.

24 июля в российских силовых структурах заявили, что часть украинских военных в Харьковской области сдалась в плен ВС РФ. Речь идет о солдатах, участвовавших в боях за населенный пункт Ивашкино. Последний на этой неделе перешел под контроль российских подразделений.

Ранее офицеры пограничной службы Украины попали в плен в Харьковской области.

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