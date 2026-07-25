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Армия

ВСУ в целях маскировки передвигаются по Сумской области на российских машинах

РИА Новости: ВСУ для передвижений в Сумской области ищут российские ВАЗ
Maksym Kishka/Reuters

Украинские солдаты для передвижений по территории Сумской области используют автомобили ВАЗ российского производства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Источник агентства отметил, что этот факт стал известен после анализа публикаций волонтеров с Украины.

«Подразделения ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») в Сумской области активно ищут «российские автомобили ВАЗ для маскировки под гражданское население, предпочитая их дорогостоящим пикапам», — рассказали в силовых структурах.

24 июля журналисты РИА Новости со ссылкой на источник сообщили, что заградительный отряд ВСУ ликвидировал украинских военнослужащих, бежавших с позиций в Сумской области. Под «дружественный огонь» попали подразделения 104-й отдельной бригады территориальной обороны, которые оставили занимаемые позиции севернее населенного пункта Малая Слободка. Удары наносились расчетами беспилотных летательных аппаратов. По данным агентства, ВСУ на этом участке фронта теряют солдат, мобилизованных лишь в мае–июне текущего года.

Ранее военный эксперт заявил, что российские бойцы выдавливают ВСУ из одного из населенных пунктов Сумской области.

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