Маск рассказал, как терминалы Starlink попадали к российским военным

Терминалы Starlink были куплены российскими военными через Украину, а затем контрабандой переправлены на подконтрольные России территории. Об этом заявил глава SpaceX Илон Маск в интервью журналу The Economist.

Маск утверждает, что в отдельных случаях эти терминалы использовались российскими военными для атак по территории Украины. По словам бизнесмена, для решения этой проблемы SpaceX совместно с украинскими властями создали «белый список» разрешенных терминалов и заблокировали устройства, к которым получили доступ российские военные.

При этом Маск отметил, что сожалеет о том, что в результате блокировки доступа лишились и некоторые гражданские пользователи, которые использовали Starlink исключительно для обучения или выхода в интернет.

1 февраля стало известно, что компания SpaceX по просьбе министерства обороны Украины будет ограничивать использование спутниковой связи Starlink для российской армии. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы. При этом СМИ предупредили, что ограничения могут затронуть и украинские беспилотники.

Ранее была названа страна, ежегодно тратящая миллионы долларов на закупку Starlink для Украины.