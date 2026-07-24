ВСУ атаковали ракетой Киров

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по предприятию в Кирове, пострадали люди. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Кировской области Александр Соколов.
По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время на месте атаки работают оперативные службы.
Соколов заверил, что ситуация находится под контролем властей.
Губернатор также напомнил, что в Кировской области запрещено размещать в социальных сетях, СМИ и других ресурсах фотографии, видео и любую информацию об атаках ВСУ и их последствиях, которая позволяет устанавливать местность, объект, характер нанесенных повреждений.
До этого в министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 24 июля обнаружили и уничтожили 570 украинских дронов над российскими регионами.
В частности, в Санкт-Петербурге удар украинский беспилотников пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.
Ранее Бастрыкин сообщил, что Россия расследует дело о применении Украиной запрещенных методов войны.