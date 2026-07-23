В Польше заявили о создании сильнейшей армии в Европе

Польша в настоящий момент создает сильнейшую армию в Европе, заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш после подписания соглашения о финансировании проектов в рамках программы PERUN. Его слова передает радио RMF24.

«Польша создает вооруженные силы, которые к 2030 году станут самой сильной армией в Европе — она создает армию, которая дополняет и расширяет ее возможности», — сказал глава ведомства.

Косиняк-Камыш добавил, что польская армия станет сильнейшей как по численности, так и по оперативным возможностям. По его словам, сегодня без беспилотников невозможно обойтись. В связи с этим в республике каждый военный пройдет обучение по управлению дронами в соответствии со своими компетенциями, подчеркнул министр.

13 июля заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил, что в ближайшие годы республика планирует выделить на оборону еще примерно $150 млрд. По его словам, эта сумма будет направлена в дополнение к тем $65 млрд, которые Варшава уже потратила на закупку американского вооружения и создание военной инфраструктуры.

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